لقي 21 شخصاً مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في حادث مأساوي، بعد انقلاب حافلة ركاب من منحدر يبلغ عمقه نحو 100 قدم على طريق جبلي في إقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية ووسائل إعلام.

وقعت الحادثة في منطقة أودهامبور، أثناء سير الحافلة على طريق جبلي شديد الانحدار، وكانت تقل أكثر من 60 راكباً في رحلة من رامناغار إلى أودهامبور، وفق مسؤولين محليين.

وبحسب التقارير، اصطدمت الحافلة بمركبة ثلاثية العجلات أثناء منعطف حاد، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها، وانحرافها عن الطريق قبل أن تسقط في وادٍ سحيق.

وأوضح المسؤول المدني بريم سينغ أن 19 شخصاً لقوا حتفهم في موقع الحادث على الفور، فيما توفي اثنان آخران لاحقاً في المستشفى متأثرين بإصاباتهما، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وأضاف سينغ أن عدد المصابين يراوح بين 29 و61 شخصاً حسب المصادر، مشيراً إلى أن بعض الجرحى في حالات حرجة ويتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات محلية، لافتاً إلى أن من بين المصابين ركاباً كانوا داخل مركبة «توك توك» لحظة وقوع الحادث.

وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، بمساندة سكان محليين شاركوا في عمليات إسعاف الضحايا ونقلهم قبل وصول السلطات المختصة.

وفي تعليق رسمي، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه العميق للحادث، معلناً تقديم تعويضات مالية لأسر الضحايا بقيمة 200 ألف روبية، وللمصابين بقيمة 50 ألف روبية، معبّراً عن تعازيه وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.