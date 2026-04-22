تكشف بيانات حديثة، نُشرت الثلاثاء 21 أبريل 2026، تفاوتاً لافتاً في رواتب المعلمين حول العالم، إذ تتمكن دول محدودة من كسر حاجز 100 ألف دولار سنوياً، ما يعكس تحولاً جوهرياً في التعامل مع التعليم بوصفه استثماراً مباشراً في رأس المال البشري، لا مجرد وظيفة تقليدية ضمن القطاع العام.

وبحسب ما ورد في تقرير Education at a Glance 2025، الصادر عن Organisation for Economic Co-operation and Development، تتصدر لوكسمبورغ قائمة الدول الأعلى أجراً للمعلمين، إذ يصل راتب معلم المرحلة الثانوية العليا بعد سنوات الخبرة إلى أكثر من 100 ألف دولار سنوياً، وفق احتساب يعتمد على دولارات عام 2022 المعدلة بتعادل القوة الشرائية، ما يمنح المقارنة بُعداً أكثر دقة بين الاقتصادات المختلفة.

ويمتد هذا التميز إلى عدد من الدول المتقدمة مثل سويسرا وألمانيا وهولندا وكندا، إذ تراوح الرواتب في المتوسط بين 50 و70 ألف دولار سنوياً، مع قابلية الارتفاع مع التدرج الوظيفي، ما يعكس ارتباطاً مباشراً بين جودة التعليم ومستوى الحوافز المالية الممنوحة للمعلم.

في المقابل، تكشف المقارنات الدولية، أن هذه الأرقام لا تمثل القاعدة العامة عالمياً، إذ يبقى متوسط الرواتب أقل بكثير في العديد من الدول، مع فجوة واضحة بين الأنظمة التعليمية المتقدمة ونظيراتها في الاقتصادات الأقل نمواً، ما يضع تحدياً مستمراً أمام استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.