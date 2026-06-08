في مشهد مرعب وحابس للأنفاس بدا وكأنه مقتطع بعناية من فيلم خيال علمي، انتهت محاولة سرقة تقليدية داخل مجمع سكني فاخر في مدينة «أتلانتا» الأمريكية بنهاية كابوسية لم يتوقعها أعتى المجرمين، فبدلاً من مواجهة حراس الأمن البشر، وجد اللصوص أنفسهم مطاردين من قِبل «كلاب روبوتية» ذكية لاحقتهم خطوة بخطوة وشلت حركتهم بالكامل.

بدأت القصة في عتمة مرآب السيارات، عندما تسلل رجلان ملثمان بخطى حذرة بين المركبات الفارهة، يبحثان عن ثغرة أو سيارة غير مغلقة لنهب محتوياتها. وبينما ظن الجانيان أن خطتهما تسير في صمت، كانت الخوارزميات الرقمية لأنظمة المراقبة الذكية ترصد أنفاسهما وتحركاتهما في الوقت الفعلي.

وفي غضون ثوانٍ معدودة من رصد الخرق الأمني، اتخذت شركة الأمن المشغلة للموقع قراراً غير تقليدي، ودفعت بـ«كلبين آليين» إلى ساحة المعركة، لتبدأ مطاردة سيكوباتية غريبة من نوعها:

روبوت التعقب اللصيق: تولى الكلب الروبوتي الأول مهمة اختراق المرآب، وملاحقة اللصين خطوة بخطوة، مسلطاً كاميراته الحرارية وأشعة الليزر على وجوههما دون كلل أو تراجع.

روبوت غرف العمليات: في الوقت ذاته، استخدم الكلب الروبوتي الثاني نظام اتصال وربط مباشر بالشرطة، مغذياً غرف العمليات بأوصاف المشتبه بهما، وإحداثيات موقعهما الجغرافي بدقة متناهية.

ومع وصول صفارات إنذار الشرطة، أصيب اللصان بذعر حقيقي، فألقي القبض على الأول فور خروجه مسرعاً من البوابة الرئيسية للمرآب، بينما اعتقد اللص الثاني أن الحظ سيسعفه فاختبأ في رعب شديد خلف حاويات النفخات الكبيرة داخل المجمع السكني.

لكن ما لم يحسب له حساباً، هو أن «الكلب الحديدي» كان يقف على بعد خطوات منه، يرمقه بأعينه الرقمية ويرسل موقعه بدقة للقوات الأمنية، حتى حوصر تماماً وسقط في قبضة رجال الأمن.

وأثارت الواقعة المدوية نقاشاً عالمياً ساخناً حول مستقبل الأمن، فالشركة المشغلة فجرت مفاجأة بتأكيدها أن هذه الكلاب الروبوتية غير مسلحة بأي أدوات هجومية ولا خطط لتسليحها مستقبلاً، بل تعتمد على قوة التتبع، والضغط النفسي، والاتصال الفوري.

وتفتح هذه المطاردة الباب أمام سؤال يفرض نفسه بقوة: هل أعلنت هذه التكنولوجيا نهاية عصر الحارس البشري التقليدي، أم أن ما حدث في أتلانتا هو مجرد شرارة البداية لعصر أمني مرعب تفرض فيه الآلة سيطرتها على الشوارع؟