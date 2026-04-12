تحوّل تجمع مدني كان يُفترض أن يكون مناسبة للفرح إلى واحد من أكثر الحوادث دموية، بعد قصف بطائرة مسيّرة استهدف مدينة كتم غربي السودان، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وبحسب مصادر طبية وشهود عيان، وقع الهجوم مساء 8 أبريل في حي السلامة السكني، بالقرب من مدرسة الأم للبنات، أثناء تجمع لمناسبة زفاف، قبل أن يتحول المكان خلال لحظات إلى ساحة دمار واسع.

وأفادت غرفة طوارئ محلية في كتم بأن القصف الذي قالت إنه نُفذ بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل 58 مدنياً، من بينهم 17 طفلاً، إضافة إلى عشرات الجرحى، بعضهم في حالات حرجة.

وفي السياق ذاته، ذكر سكان محليون أنه تم حتى مساء الجمعة دفن 37 جثة من ضحايا الهجوم، وسط أجواء من الحزن والصدمة التي خيمت على المنطقة.

كما أشارت مصادر محلية إلى أن عدداً من الجثث كان متفحماً أو يحمل آثار حروق بالغة، فيما لا يزال أكثر من 10 أشخاص في عداد المفقودين حتى الآن، ما يثير مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

وأضافت المصادر أن نحو 50 مصاباً آخرين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة، في ظل صعوبات كبيرة تواجه عمليات الإسعاف، بسبب استمرار التحليق والقصف بالطائرات المسيّرة حتى ساعات متأخرة من الليل، ما أعاق وصول المساعدات الطبية إلى الموقع.