يعكس تقرير هيئة الأفلام السعودية لعام 2025 تحولاً واضحاً في سلوك المشاهد السعودي داخل صالات السينما، إذ تصدّرت أفلام الحركة (الأكشن) خياراته بنسبة 32.3% من إجمالي الإيرادات، محققة 297.8 مليون ريال عبر 136 فيلماً، في دلالة مباشرة على ميل الجمهور إلى التجربة البصرية السريعة والإيقاع المرتفع، مقارنة ببقية الأنماط الدرامية، بينما جاءت الكوميديا في المرتبة الثانية بإيرادات 237.7 مليون ريال (25.8%)، ما يعكس استمرار ارتباط المشاهد السعودي بالمحتوى الخفيف القادر على تحقيق الترفيه المباشر، فيما حافظت أفلام الرعب على حضورها بإيرادات 111.4 مليون ريال (12.1%)، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالتجارب الحسية المكثفة.



في المقابل، تراجعت الدراما إلى 96.3 مليون ريال فقط (10.5%) رغم عرض 99 فيلماً، ما يكشف فجوة واضحة بين وفرة المحتوى الدرامي ومحدودية الإقبال عليه داخل دور العرض.



وعند قراءة السلوك الاستهلاكي جغرافياً، يتضح أن المشاهد في الرياض أنفق ما يقارب 434.4 مليون ريال عبر شراء 8 ملايين تذكرة، ما يعكس كثافة حضور الفرد للسينما وتكرار التجربة، تليها مكة المكرمة بـ241.9 مليون ريال و5.1 مليون تذكرة، ثم المنطقة الشرقية بـ143.4 مليون ريال و3.2 مليون تذكرة. بينما يظهر نمط مختلف في المناطق الأقل كثافة، مثل المدينة المنورة (24.0 مليون ريال) والقصيم (22.5 مليون ريال) وعسير (23.4 مليون ريال)، حيث يتجه الاستهلاك إلى وتيرة أكثر انتقائية، وكذلك في تبوك (9.7 مليون ريال) وحائل (7.9 مليون ريال) وجازان (11.6 مليون ريال)، وصولاً إلى الحدود الشمالية التي سجلت 2.2 مليون ريال.



وعلى المستوى العام، سجّل شباك التذاكر 920.8 مليون ريال من خلال 18.8 مليون تذكرة و538 فيلماً، بمتوسط سعر 49 ريالاً، ما يعكس نمواً مستقراً في حضور السينما كخيار ترفيهي لدى الفرد السعودي، مدفوعاً بتنوع المحتوى وتوسع البنية التحتية.