نفت وزارة الصحة المصرية بشكل قاطع وجود أي تفشيات وبائية لمرض الالتهاب السحائي (السحايا) في البلاد، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل عبارة عن شائعات مضللة تهدف إلى نشر الذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر اليوم (السبت)، أن قرار رفع درجة الاستعداد في المستشفيات خلال الأيام الماضية جاء استجابة مباشرة للتقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد، وحالة عدم استقرار الطقس، وليس له أي علاقة بأي مرض معدٍ أو وبائي.

ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه روتيني اعتيادي تتخذه الوزارة في مثل هذه الظروف المناخية لضمان جاهزية تامة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

مصر خالية من التفشيات الوبائية

وأكدت الوزارة أن مصر خالية تماماً من أي تفشيات وبائية لمرض الالتهاب السحائي، وأن أي حالة إيجابية فردية تُكتشف تُعامل وفقاً للبروتوكولات المعتمدة دولياً من منظمة الصحة العالمية، وتشمل هذه البروتوكولات: الترصد الدقيق والمستمر للمخالطين، صرف الجرعات الوقائية اللازمة (المضادات الحيوية المناسبة) لمنع انتقال العدوى، التحاليل المخبرية المتقدمة لتحديد نوع العدوى (بكتيرية أو فيروسية أو غيرها).

وأشارت الوزارة إلى أن معدل الإصابة بالنوع البكتيري المعدي من المرض في مصر منخفض جداً، حيث نجحت البلاد في السيطرة عليه منذ عام 1989، وانخفض المعدل إلى نحو0.02 حالة لكل 100 ألف نسمة في السنوات الأخيرة، وهو أقل بكثير من العتبة الوبائية العالمية (5 حالات لكل 100 ألف).

وتهيب الوزارة بالمواطنين الابتعاد عن الشائعات والآراء غير الموثوقة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تهدف إلى زيادة المشاهدات والتفاعلات، وشددت على ضرورة استقاء المعلومات حصرياً من المصادر الرسمية للوزارة لتجنب نشر الذعر غير المبرر.