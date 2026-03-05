يلجأ كثيرون إلى المكملات الغذائية باعتبارها وسيلة سهلة لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن، لكن هل يمكن أن تتحول هذه المكملات إلى سبب لمشكلات هضمية غير متوقعة؟ هذا ما تناوله تقرير طبي نشره موقع VeryWellHealth، مسلطًا الضوء على العلاقة بين بعض المكملات الشائعة واضطرابات الجهاز الهضمي.

التقرير يشير إلى أن فيتامين D، رغم أهميته لصحة العظام والمناعة، قد يسبب غثيانًا أو اضطرابًا في المعدة لدى بعض الأشخاص، خصوصًا عند تناوله على معدة فارغة. كما تُعد مكملات الحديد من أكثر المكملات ارتباطًا بالإمساك والانتفاخ وآلام البطن، نتيجة تأثيرها على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الكالسيوم بدوره قد يسبب الإمساك أو الغازات، خصوصًا إذا تم تناوله بالتزامن مع مكملات أخرى، بينما قد تؤدي الجرعات المرتفعة من فيتامين C إلى الإسهال أو التقلصات المعوية، رغم فوائده المعروفة في دعم المناعة.

ويؤكد التقرير، أن المشكلة غالبًا لا تكمن في المكمل نفسه، بل في الجرعة أو طريقة الاستخدام. فتناول بعض المكملات مع الطعام، وشرب كميات كافية من الماء، وعدم تجاوز الجرعات الموصى بها، كلها خطوات تقلل من احتمالية ظهور الأعراض.