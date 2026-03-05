في ظل الصورة الشائعة التي تربط فنجان القهوة بلحظات الإلهام وصفاء الذهن، تعود الدراسات العلمية لتطرح قراءة أكثر توازنًا حول العلاقة بين الكافيين والإبداع، مؤكدة أن النتائج لا تزال غير حاسمة، وأن تأثير القهوة يتباين بين الأفراد والمهام الذهنية المختلفة.

وبحسب دراسات منشورة في دوريات علم الأعصاب المعرفي وعلم النفس التجريبي، فإن الكافيين يعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي من خلال تثبيط مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، ما يؤدي إلى زيادة اليقظة والانتباه وتحسين سرعة المعالجة الذهنية. هذا التأثير موثق علميًا ويُفسر شعور الكثيرين بارتفاع مستوى التركيز بعد تناول القهوة.

غير أن الإبداع لا يُختزل في اليقظة وحدها، إذ تميز الأبحاث بين نمطين من التفكير: التفكير المتقارب، الذي يركز على الوصول إلى إجابة صحيحة واحدة، والتفكير المتشعب، المرتبط بتوليد أفكار متعددة وغير تقليدية. وتشير نتائج تجارب مخبرية أجريت على عينات من البالغين إلى أن الكافيين قد يعزز الأداء في المهام التي تتطلب تركيزًا وتحليلًا منطقيًا، لكنه لا يُظهر تأثيرًا واضحًا في اختبارات التفكير المتشعب المرتبط بالإبداع.

كما توضح الدراسات، أن الاستجابة للكافيين تختلف بحسب الجرعة والحساسية الفردية. فالجرعات المعتدلة قد تحسن الانتباه دون آثار جانبية تُذكر، بينما قد تؤدي الجرعات المرتفعة إلى زيادة القلق أو اضطراب النوم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على القدرة الإبداعية على المدى المتوسط.

وتشير مراجعات علمية إلى أن الإبداع يتأثر بعوامل متعددة، تشمل الحالة المزاجية، وجودة النوم، والبيئة المحفزة، ومستوى الضغوط النفسية، وهي عوامل قد تكون أكثر تأثيرًا من الكافيين ذاته. لذلك، لا يمكن اعتبار القهوة محفزًا مباشرًا للإبداع بقدر ما هي أداة قد تدعم التركيز في ظروف معينة.