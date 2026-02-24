ضربت عاصفة ثلجية كبرى تُعرف باسم نورإيستر ولايات شمال شرق الولايات المتحدة، متسببةً في شلل واسع للحياة اليومية، ودافعة السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة لأكثر من 40 مليون شخص.

وخلال ساعات الليل، اجتاحت العاصفة المنطقة بعواصف كثيفة ورياح عاتية، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 5600 رحلة جوية وتأخير مئات أخرى، بحسب بيانات خدمة تتبع الرحلات FlightAware، فيما انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.

نيويورك تتحصّن

في نيويورك، كان رئيس البلدية أصدر قراراً بحظر حركة السير إلا للضرورات القصوى حتى ظهر أمس (الاثنين)، مع إغلاق المدارس، في خطوة مماثلة لإجراءات اتخذتها ولايتا نيوجيرسي ورود آيلاند.

كما أُغلق مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بينما أقامت مدن كبرى مثل فيلادلفيا مراكز تدفئة طارئة لمساعدة العالقين في البرد القارس.

أرقام قياسية

سجل مطار تي إف غرين في رود آيلاند نحو 80 سنتيمتراً من الثلوج، وهو مستوى قياسي في الولاية، بينما غطى الثلج مساحة سنترال بارك بسماكة بلغت 50 سنتيمتراً، في أعلى معدل لعاصفة واحدة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تساقط الثلوج سيتراجع ليلاً، لكنها حذرت من استمرار الرياح القوية في عدة مناطق.

كارثة دامية

وتأتي هذه العاصفة بعد أسابيع فقط من منخفض جوي مدمر أودى بحياة أكثر من مئة شخص، ما ضاعف القلق بين السكان. وبينما عبّر كثيرون عن استيائهم من تكرار موجات الطقس القاسي، وجد آخرون في المشهد الشتوي فرصة نادرة للاستمتاع بمدن غطتها الثلوج بالكامل.