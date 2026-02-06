في مشهد أشبه بالخيال، تحوّل لقاء اعتيادي لأصدقاء في بلدة بلجيكية هادئة إلى قصة ثراء مفاجئ، بعدما ابتسم الحظ لمجموعة منهم ومنحهم واحدة من أكبر الجوائز في تاريخ اليانصيب الأوروبي.

وفازت مجموعة من الأصدقاء، جميعهم من بلدة زينغم البلجيكية، بالجائزة الكبرى لسحب «يورومليونز» والتي بلغت قيمتها 123 مليون يورو، في واحدة من أكثر الوقائع إثارة في عالم اليانصيب الأوروبي.

وجرى توزيع قيمة الجائزة على 21 فائزًا، حصل كل واحد منهم على ما يقارب 5.8 مليون دولار، ما أحدث حالة من الدهشة والفرح العارم في البلدة الصغيرة.

وقالت إحدى الفائزات خلال حديثها من أمام المقهى الذي بيعت فيه البطاقة الرابحة: «5.8 مليون دولار… إنه أمر لا يُصدق»، معبّرة عن صدمتها من حجم المكسب غير المتوقع.

من جهتها، أوضحت موظفة المقهى ريدغي تايروي أن سر الفوز لم يكن معقدًا، قائلة: «الأمر بسيط جدًا؛ صباح يوم الجمعة حضروا واشتروا بطاقة بأرقام مختارة آليًا، مقابل نحو 105 يورو». وأضافت: «هذا كل شيء… لقد فازوا بهذه الجائزة الضخمة».

وتُعد هذه الجائزة ثامن أكبر فوز يحققه لاعبون بلجيكيون في تاريخ «يورومليونز»، فيما يبقى الرقم القياسي للجائزة الكبرى عند 168 مليون يورو، والذي سُجّل في أكتوبر عام 2016.