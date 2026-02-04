تحوّلت لحظات الانتظار الهادئة في مطار سياحي إسباني إلى مشهد صادم، بعدما اقتحم رجل مساحة محظورة واعتلى سقف طائرة ركاب، في تصرّف غريب أربك المسافرين وأثار استنفار الجهات الأمنية.

وشهد مطار مانيسيس في مدينة فالنسيا الإسبانية حادثة غير مألوفة، بعدما أقدم رجل على تسلّق سقف طائرة ركاب وراح يستفز طاقم الخدمات الأرضية، ما أدى إلى تعطّل الرحلة وتأخيرها لمدة ساعتين كاملتين.

وأظهرت مقاطع مصوّرة متداولة الرجل وهو يقف فوق جسم الطائرة أمام أنظار الركاب داخل مبنى المطار، حيث بدا وهو يصرخ ويؤدي حركات استعراضية، واضعًا يديه على صدره بطريقة بدت استفزازية تجاه العاملين في الأسفل.

ووفقًا للفيديو، حمل الرجل حقيبة ظهر سوداء إلى أعلى الطائرة، قبل أن يُخرج منها علبة مشروب، فتحها وشرب منها، ثم ألقاها بعنف على أرض المطار، كما نزع سترته البيضاء ورماها أرضًا وسط استهجان الحاضرين.

كما أظهر المقطع قيامه بالجري ذهابًا وإيابًا على طول جسم الطائرة أكثر من مرة، في مشهد زاد من حدة التوتر داخل المطار.

وتسببت الواقعة بتأخير رحلة تابعة لشركة Vueling، كانت متجهة إلى أمستردام، لمدة ساعتين يوم السبت، في حين لم تُعرف حتى الآن دوافع هذا التصرف غير المألوف.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن الرجل لم يكن يحمل أي سلاح داخل حقيبته، مشيرة إلى استدعاء فرق طبية إلى الموقع كإجراء احترازي. كما أفادت السلطات بأنه جرى تحرير مخالفة بحقه بتهمة انتهاك قواعد السلامة الجوية.