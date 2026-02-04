سجّل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رصداً نادراً لـ«سلحفاة جلدية الظهر» في البحر الأحمر، على بُعد 30 كيلومتراً من القنفذة، داخل نطاق محمية الثقوب الزرقاء البحرية التي أُعلنت أخيراً. ويُعد هذا الرصد من المشاهدات القليلة جداً لهذا النوع في البحر الأحمر.

تُعد «سلحفاة جلدية الظهر» أكبر سلاحف البحر في العالم؛ إذ يصل وزنها إلى نحو 900 كيلوغرام، وتمتاز بقدرتها على الغوص لأعماق تتجاوز 1,000 متر، وبجلدها الأسود القاسي ذي الملمس الجلدي و5 نتوءات طولية مميزة على ظهرها.

يشير المركز إلى أن هذا النوع يقطع آلاف الكيلومترات بحثاً عن الغذاء، خصوصاً قناديل البحر، وأن أقرب مناطق انتشاره تقع في جنوب أفريقيا وسريلانكا وجزر أندامان، على مسافات تراوح بين 5,000 و8,000 كيلومتر من البحر الأحمر. ولا تُسجّل له مواقع تعشيش داخل البحر الأحمر، ما يرجّح عبورها مضيق باب المندب في رحلة استثنائية.

ووفق تقييم القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تُصنّف السلحفاة ضمن فئة «مهددة بالانقراض بشكل حرج» في المحيط الهندي، بينما تُدرج كـ«بيانات غير كافية» في البحر الأحمر والخليج العربي بسبب محدودية المعلومات.