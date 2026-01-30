تتصاعد الأزمة في النيجر بعد الهجوم الذي استهدف مطار نيامي الدولي الأربعاء، حيث وجه الحاكم العسكري عبد الرحمن تياني اتهامات صريحة لفرنسا وبنين وساحل العاج بدعم العملية، متوعدًا برد قوي قد يغير وجه العلاقات في المنطقة.

وقال تياني في تصريحات للتلفزيون الحكومي بعد تفقده القاعدة الجوية: «سمعناهم ينبحون، وعليهم أن يتأهبوا لسماع زئيرنا»، في إشارة إلى إمكانية تصعيد عسكري ودبلوماسي. وأشار الحاكم العسكري إلى أن الهجوم استهدف البنية العسكرية للمطار، مقدمًا شكر القوات الروسية الموجودة على الأرض لـ«الدفاع عن قطاعهم».

ورغم التهديدات، لم تقدم النيجر أي أدلة تثبت تورط فرنسا أو بنين أو ساحل العاج، فيما لم تتسن بعد ردود من هذه الدول الثلاث.

من جهتها، أشارت السلطات إلى أن مخزون اليورانيوم في المطار لم يتأثر بالهجوم، بعد نقله مؤخرًا من منجم سومير إلى قاعدة نيامي للتصدير. وذكرت شركتا طيران محليتان تعرض طائراتهما لأضرار طفيفة دون إصابات بين الركاب أو الطاقم، حيث وقعت الحادثة خارج ساعات العمل.

وتشير الأنباء إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد المهاجمين الذي يُعتقد أنه فرنسي الجنسية، بينما أكدت مصادر أمنية وصف الواقعة بأنها «هجوم إرهابي»، مشيرة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المطار.

ومع انتشار صور فضائية تظهر القصف والانفجارات في مطار ديوري هاماني الدولي، تتجه الأنظار إلى النيجر، وسط مخاوف من تصعيد التوتر بين الحاكم العسكري في نيامي والقوى الغربية والأفريقية المحيطة.