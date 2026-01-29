أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين سجلت إنجازاً عالمياً جديداً بتصدرها دول العالم في كثافة دور العبادة قياساً إلى المساحة، وفق اعتماد رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بمعدل 2.577 دار عبادة لكل كيلومتر مربع.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بمناسبة اليوم الدولي للتعايش السلمي، بحضور مسؤولين ودبلوماسيين وشخصيات برلمانية ودينية وأممية، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام البحرين الراسخ بحرية المعتقد واحترام التنوع الديني والثقافي، في ظل رعاية القيادة وتوجيهاتها.

وأوضح أن الرقم القياسي لا يمثل مجرد إحصاء، بل شاهد حضاري على عمق الهوية البحرينية ونهجها في رعاية الشعائر لمختلف الأديان والمذاهب ضمن إطار من الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي، وبما يتسق مع مبادئ إعلان مملكة البحرين.

من جانبه، أكد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين أهمية اليوم الدولي للتعايش السلمي ودلالاته العالمية، مشيداً بالدور الريادي للبحرين في ترسيخ قيم التسامح والحوار وقبول التنوع.

وشهد الحفل حضور محكّم معتمد من موسوعة غينيس، أعلن رسمياً اعتماد الرقم القياسي وتسليم شهادة التسجيل بعد استيفاء جميع المعايير المعتمدة عالمياً.