أصدر رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المشرف العام على «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي قراراً بتكليف الزميلين: عدنان الشبراوي مسؤولاً عن الشؤون العدلية، وإبراهيم علوي رئيساً للأقسام الميدانية في الصحيفة.

الشبراوي وعلوي من خريجي قسم الإعلام تخصص صحافة بجامعة الملك عبدالعزيز، ويتميزان بخبرات صحفية طويلة ومتكاملة، وحصلا على العديد من شهادات الشكر والتقدير من جهات مختلفة؛ تقديراً لجهودهما المهنية.

وتلقى الزميلان تهاني الزملاء في «عكاظ» و«سعودي جازيت»، متمنين لهما مزيداً من التقدم والنجاح، بما يسهم في رفع جودة العمل الصحفي وتعزيز حضور الصحيفة في المشهد الإعلامي.

وعبر الزميلان الشبراوي وعلوي عن تقديرهما لثقة رئيس التحرير ودعمه المتواصل للكفاءات المهنية، مؤكدين استمرار الركض الصحفي في مسيرة «عكاظ» ومواكبة تحولات الإعلام الرقمي.