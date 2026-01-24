أثارت سيدتان مصريتان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر مقاطع فيديو تتضمن رقصاً بملابس فاضحة، مما أثار استياء المتابعين وأدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية لضبطهما.

وأظهرت التحريات أن المتهمتين اتخذتا من محافظة الجيزة مسرحاً لنشاطهما، مستغلتين الرقص الفاضح لجذب المشاهدين وتحقيق مكاسب مالية سريعة، في مخالفات مباشرة للآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأوضح المصدر الأمني أن الشرطة ضبطت المتهمتين في نطاق قسم شرطة أول أكتوبر بعد استكمال الإجراءات القانونية، وعُثر بحوزتهما على 4 هواتف محمولة تحوي أدلة تثبت نشاطهما غير القانوني على منصات السوشيال ميديا.

وأقرت المتهمتان بأن هدفهما من نشر المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة لتعزيز الرقابة على محتوى الفيديوهات على الإنترنت وحماية المجتمع من الانتهاكات الأخلاقية.