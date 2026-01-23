دراسة تربط الإفراط في مشاهدة المسلسلات بالشعور بالوحدة

كشفت دراسة علمية حديثة أن الوحدة والشعور بالانفصال الاجتماعي يُعدان من أبرز الدوافع وراء ظاهرة إدمان مشاهدة المسلسلات بنهم، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى التلفزيون كوسيلة للتكيف مع العزلة.

وشملت الدراسة التي نُشرت في دورية PLOS One وأجراها الباحثتان شياوفان يويه وشين كوي من جامعة هوانغشان في الصين، استطلاعاً لآراء 551 بالغاً من المشاهدين المفرطين، حيث كان جميع المشاركين يقضون ما لا يقل عن 3.5 ساعات يومياً أمام الشاشة، ويتجاوزون مشاهدة 4 حلقات أسبوعياً من المسلسلات.



ووفقاً للدراسة استوفى أكثر من 6 من كل عشرة مشاركين (334 شخصا) معايير إدمان المشاهدة بنهم، والتي تشمل «الشعور بالهوس، وزيادة استهلاك التلفزيون، وتأثيرات سلبية على الحياة اليومية»، مثل العمل أو العلاقات.

وأظهرت النتائج وجود علاقة واضحة بين ارتفاع مستويات الوحدة لدى الأفراد وزيادة ميلهم إلى مشاهدة المسلسلات لساعات طويلة متتالية، مشيرة إلى أن الكثيرين يستخدمون هذه العادة كآلية نفسية للهروب من الشعور بالعزلة، وللحصول على شعور مؤقت بالانتماء من خلال الارتباط العاطفي بالشخصيات والقصص.



وأوضح الباحثان أن هذه الظاهرة تُعد نوعاً من «التكيف السلبي» مع الانفصال الاجتماعي، حيث يجد الأفراد في عالم المسلسلات بديلاً مؤقتاً عن العلاقات الحقيقية، لكنها قد تُفاقم الوحدة على المدى الطويل إذا تحولت إلى إدمان.

وتأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه ظاهرة المشاهدة بنهم انتشاراً واسعاً عالمياً، خاصة مع توفر منصات البث الرقمي التي تُتيح مشاهدة حلقات كاملة دفعة واحدة، مما يزيد من احتمالية تحولها إلى سلوك إدماني لدى الأشخاص الذين يعانون من الوحدة أو ضعف التواصل الاجتماعي.

ونصح الباحثان بضرورة زيادة الوعي بهذه العلاقة، وتشجيع الأفراد على بناء علاقات اجتماعية حقيقية بدلاً من الاعتماد المفرط على الشاشات كوسيلة للتعامل مع الشعور بالعزلة.