تخيّل أن تدخل غرفة العمليات ولا تجد طبيبًا، بل روبوتًا يُمسك المشرط ويُجري الجراحة بدقة مثالية، من دون ارتباك ومن دون خطأ. هذا المشهد الذي كان يبدو خيالًا علميًا، قد يصبح قريبًا جدًا.

تصريحات ماسك الصادمة

إيلون ماسك قال إن الروبوتات خلال سنوات قليلة ستستبدل الأطباء، ليس في المساعدة فقط، بل في التشخيص وفي الجراحة أيضًا.

وأضاف أن الروبوتات ستكون أدق من البشر، وأقل خطأ، وأكثر ثباتًا أثناء إجراء العمليات. وأشار ماسك إلى تجربة زرع شرائح دماغية بواسطة روبوتات دقيقة أثبتت دقة لا تستطيع اليد البشرية مجاراتها.

جَرّاح المستقبل

وتحدث عن روبوت تسلا «أوبتيموس»، واصفًا إياه بـ«جراح المستقبل»، القادر على توسيع الرعاية الصحية لكل البشر. وأشار إلى أن التدريب الطبي التقليدي قد يصبح بلا جدوى أمام تفوق الروبوتات.

جدل أخلاقي واسع

تصريحات ماسك أشعلت جدلًا واسعًا بين الأطباء والخبراء، الذين يؤكدون أن الطب ليس مجرد تقنية، بل قرار إنساني ومسؤولية أخلاقية، وتعاطف مع المريض. ويبقى السؤال مفتوحًا، هل تحل الروبوتات محل الأطباء؟ أم تصبح شريكًا جديدًا في إنقاذ الأرواح؟