في لحظة قصيرة بدت عابرة، توقّفت رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن المضي قدمًا كما خُطّط لها، ليس بسبب عاصفة أو طارئ أمني، بل نتيجة خلل تقني استدعى قرارًا احترازيًا أعاد الطائرة إلى نقطة البداية، قبل أن تُستأنف الرحلة من جديد.

مشكلة تقنية بعد الإقلاع

أعلن البيت الأبيض أن الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عادت إلى قاعدة آندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها متجهة إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

خلل كهربائي بسيط

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن طاقم الطائرة اكتشف مشكلة كهربائية بسيطة عقب الإقلاع، ما استدعى اتخاذ قرار فوري بالعودة، في إطار الإجراءات المتبعة لضمان أعلى معايير السلامة.

الرحلة مستمرة بلا تغيير

وأكدت ليفيت أن الرئيس ترمب سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى، مشددة على أن التعديل اقتصر على وسيلة النقل فقط، دون أي تغيير في برنامج الزيارة أو جدول المشاركة في المنتدى.

إجراء احترازي بلا تداعيات

ويأتي هذا الإجراء في سياق بروتوكولات السلامة المعتمدة للطائرة الرئاسية، حيث يُتعامل مع أي خلل تقني – مهما كان بسيطًا – بحذر كامل، لضمان استمرار الرحلات الرئاسية بأعلى درجات الأمان.