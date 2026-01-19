قبل أن تُطفئ الأنوار وتضع رأسك على الوسادة، تمتد يدك تلقائيًا نحو الهاتف، دقائق قليلة من التصفح، رسالة أخيرة، أو نظرة سريعة على مواقع التواصل، ثم تتحول الدقائق إلى وقت أطول دون أن تشعر.

هذا المشهد اليومي أصبح عادة شائعة لدى ملايين الأشخاص، لكنها عادة قد تكون أكثر خطورة مما نتصور، فبينما يعتقد كثيرون أن استخدام الهاتف قبل النوم وسيلة للاسترخاء، تشير آراء طبية حديثة إلى أن التعرض للشاشات في هذا التوقيت الحساس قد يُربك الساعة البيولوجية للجسم، ويؤثر سلبًا على جودة النوم، ووظائف الدماغ، بل والصحة العامة على المدى الطويل.

أضرار استخدام الهاتف قبل النوم

وتوضح تقارير طبيبة مدى تأثير استخدام الهاتف قبل النوم على جسدك وعقلك، ومتى يتحول هذا السلوك اليومي البسيط إلى خطر صحي صامت.

وأكد المدير الأول ورئيس وحدة الطب الباطني في مستشفى فورتيس – جورغاون، الدكتور ساتيش كول، أن استخدام الهاتف أو أي شاشة رقمية قبل النوم ليس سلوكًا بريئًا كما يظنه البعض.

وبحسب موقع Hindustan Times، أوضح أن الشاشات تُصدر ضوءًا أزرق يخدع الدماغ ويجعله يعتقد أن الوقت لا يزال نهارًا، ما يؤدي إلى تثبيط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، وبالتالي تأخير الساعة البيولوجية للجسم. حتى 20 أو 30 دقيقة من التصفح قد تؤخر النوم بشكل ملحوظ.

وأضاف أن هذا السلوك قد يؤدي مع الوقت إلى الأرق، إذ يبقى الدماغ في حالة نشاط وتحفيز بسبب الضوء الساطع والمحتوى المثير، ما يصعّب الاسترخاء والاستعداد للنوم.

تأثير استخدام الهاتف قبل النوم

ويوضح الدكتور كول أن استخدام الشاشات قبل النوم لا يُسبب ضررًا بنيويًا مباشرًا للدماغ، لكنه يؤثر على وظائفه بشكل واضح، مشيرًا إلى أن قلة النوم الناتجة عن استخدام الهاتف تؤثر على الذاكرة، والانتباه، والمزاج، والقدرة على التفكير بوضوح، وأنه إذا أصبح هذا السلوك عادة يومية، فقد يزيد من القلق أو انخفاض المزاج لدى بعض الأشخاص.

ولفت إلى أنه قد يعاني المستخدمون من: إجهاد العين، الصداع، العصبية، التعب العام في اليوم التالي، كما يشير إلى أن استخدام الشاشات ليلًا يقلل من النوم العميق ونوم حركة العين السريعة، ما يجعل النوم غير مريح حتى لو استمر لعدد كافٍ من الساعات.

التأثير على الصحة العامة

وبحسب الدكتور كول، فإن التأثير لا يقتصر على النوم فقط، بل يمتد إلى الصحة العامة على المدى الطويل، وقال: «اضطراب النوم المزمن يرتبط بزيادة الوزن، وضعف التحكم في مستويات السكر، وارتفاع ضغط الدم، وضعف المناعة، وارتفاع مستويات التوتر، والنوم عنصر أساسي للصحة، وأي عادة تُخلّ به ستنعكس سلبًا على الجسم مع الوقت».

كيف تستخدم هاتفك بأمان ليلًا؟

ولاستخدام الهاتف بأمان ليلًا، ينصح الطبيب الهندي بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعة واحدة دون شاشات قبل النوم، وقد يحتاج من يعانون من اضطرابات النوم إلى 60–90 دقيقة.

كما ينصح باستخدام الوضع الليلي أو فلتر الضوء الأزرق، خفض سطوع الشاشة، إبعاد الهاتف عن السرير لتجنب التصفح المتكرر، تفعيل وضع «عدم الإزعاج»، تجنب المحتوى المثير أو العاطفي ليلًا، استبدال التصفح بأنشطة هادئة مثل القراءة أو التمدد الخفيف أو التحضير لليوم التالي.

نصائح لنوم صحي وعميق

ولتحسين جودة النوم، ينصح الخبراء، بالالتزام بموعد نوم واستيقاظ ثابت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، الحصول على 7 – 8 ساعات من النوم يوميًا، تجنب النوم جائعًا أو ممتلئ المعدة، الحفاظ على غرفة نوم هادئة ومظلمة وذات درجة حرارة معتدلة، تقليل القيلولة النهارية، ممارسة النشاط البدني بانتظام، لكن ليس قبل النوم مباشرة، تفريغ القلق قبل النوم عبر التدوين أو التخطيط لليوم التالي.