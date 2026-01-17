شهدت مدينة النجف العراقية صدمة كبيرة بعدما تحوّل خلاف عائلي إلى جريمة قتل مأساوية، حيث أقدم شقيق الشاعر الشاب عدنان الغزالي على قتله طعناً في الصدر، على الطريق الرابط بين الكوفة والنجف. وهذه المأساة ليست الأولى في العائلة، فالمتهم سبق وأن قتل شقيقاً آخر قبل عام بنفس الطريقة.

وفور وقوع الحادثة، تحركت الأجهزة الأمنية العراقية بسرعة، وبدأت فرق التحقيق بجمع الأدلة وملاحقة خيوط القضية، ما أسفر عن القبض على شقيق الضحية خلال ساعات قليلة. وأقرّ المشتبه به بمسؤوليته المباشرة عن قتل عدنان الغزالي.

وأكدت التحقيقات أن المتهم يمتلك سجلّاً إجرامياً سابقاً، ويشير تكرار العنف إلى ضرورة مراقبة الحالات العائلية الخطرة. وقد أُحيل الجاني إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لمحاكمته.

وأثارت الحادثة حزناً وغضباً واسعاً في أوساط المجتمع المحلي، وجددت النقاش حول أهمية حماية الأبناء ومكافحة العنف الأسري في العراق.