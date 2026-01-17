أطلقت الصين اليوم 4 أقمار اصطناعية من مركز «تاييوان» في مقاطعة «شاندونغ» شرقي البلاد.

وتم إطلاق الأقمار الاصطناعية على متن صاروخ تجاري من طراز «سيريس-1 واي 7»، حيث وصلت إلى المدار المحدد لها بنجاح.

وستستخدم الأقمار الاصطناعية بشكل أساسي في توفير خدمات اتصال بيانات «إنترنت الأشياء» (IoT) عالمية النطاق.

ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «سيريس-1».

يذكر أن المهمة رقم 22 من سلسلة صواريخ «سيريس-1» انطلقت في 14 ديسمبر 2025 حاملة 4 أقمار اصطناعية إلى المدار المخطط لها لخدمات إنترنت الأشياء.