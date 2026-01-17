في تطور درامي يجمع بين التكنولوجيا والقضايا الشخصية، رفعت آشلي سانت كلير، الإعلامية المحافظة البارزة الأم لطفل إيلون ماسك الثالث عشر، دعوى قضائية ضد شركة xAI التابعة للملياردير إيلون ماسك، تتهم الشركة بالإهمال وإلحاق الضرر العاطفي المتعمد من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي Grok، الذي سمح للمستخدمين بإنشاء صور وهمية.

وتظهر الصور آشلي في مشاهد جنسية، وذلك عبر نموذج الذكاء الاصطناعي Grok الذي طورته شركة ماسك، بما في ذلك صور معدلة من صورها وهي قاصر، بحسب ما ذكرته قناة «NBC News».

وقالت سانت كلير في تصريحاتها: «لقد كان هذا كابوساً، ويجب أن يتوقف»، مشيرة إلى أن الشركة فشلت في وضع حدود كافية لمنع مثل هذه الانتهاكات رغم شكاواها المتكررة، وأنها رفعت الدعوى أولاً في محكمة ولاية نيويورك، ثم نقلت إلى المحكمة الاتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك بناءً على طلب xAI.

وآشلي سانت كلير، المولودة عام 1994، هي شخصية إعلامية محافظة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل كمؤثرة وكاتبة في مواضيع سياسية واقتصادية.

وأعلنت كلير علاقتها بإيلون ماسك في 2024، وأنجبت طفلهما في أواخر ذلك العام، ما جعلها أماً للطفل الثالث عشر لماسك من بين 12 طفلاً سابقاً من علاقات سابقة.

بدأ الجدل في أوائل يناير الجاري، عندما كشفت تقارير قدرة Grok، الذي يُدمج في منصة «إكس»، على إنشاء صور جنسية غير موافق عليها، بما في ذلك لنساء وأطفال، من خلال تعديل الصور المرفوعة لتبدو كأنها في ملابس داخلية أو عارية جزئياً،

وأثارت هذه القدرة غضباً دولياً، مع تحقيقات في كاليفورنيا، وحظر مؤقت في إندونيسيا، كما كشف تقرير بريطاني استخدام Grok لإنشاء صور إجرامية لأطفال على الويب المظلم.

ومع ذلك ردت xAI بتقييد ميزة إنشاء الصور على المشتركين المدفوعين فقط، وأكدت أنها تتعامل مع المحتوى غير القانوني بحزم، لكن الدعوى تطالب بتعويضات مالية وإجراءات وقائية فورية.