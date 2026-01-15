يعاني كثيرون من سعال مزمن أو تهيّج مستمر في الحلق يوحي بقرب الإصابة بالتهاب حاد، وغالباً ما يُعزى ذلك إلى نزلات البرد أو الإنفلونزا، غير أن تقارير طبية حديثة تشير إلى أن السبب قد يكون هضمياً بحتاً، وتحديداً مرتبطاً بارتجاع أحماض المعدة إلى الحلق دون أعراض حرقة تقليدية.

وبحسب ما أوضحه أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في ولاية فلوريدا الدكتور جوزيف صلحاب، في تصريحات طبية منشورة عبر منصة Health Shots، فإن هذه الحالة تُعرف طبياً باسم الارتجاع الحنجري البلعومي (LPR)، وتحدث عندما يرتد حمض المعدة وإنزيم البيبسين إلى الحلق والحنجرة، مسبباً تهيجاً مزمناً في منطقة شديدة الحساسية.

ويؤكد صلحاب، أن خطورة هذه الحالة تكمن في أنها لا تترافق بالضرورة مع أعراض حرقة المعدة المعروفة، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص، وبقاء المريض في دوامة علاجات غير مناسبة للسعال أو الحلق، دون معالجة السبب الجذري.

وتشمل الأعراض الشائعة للارتجاع الحنجري البلعومي:

السعال المزمن الذي لا يستجيب للعلاج، الشعور بوجود جسم عالق في الحلق، بحة الصوت، والحاجة المتكررة لتنظيف الحلق. وتنتج هذه الأعراض عن تعرض الأنسجة الحنجرية بشكل متكرر للحمض، ما يسبب التهاباً مستمراً قد يزداد سوءاً مع الوقت.

ويوضح المختصون، أن أدوية ارتجاع المريء التقليدية قد لا تكون فعّالة دائماً في هذه الحالات؛ لأن المشكلة لا تقتصر على إفراز الحمض، بل على وصوله إلى مناطق غير مهيأة لتحمله.

أما العلاج، فيعتمد بالدرجة الأولى على تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي، إلى جانب المتابعة الطبية المتخصصة. وينصح الدكتور صلحاب بتجنب المحفزات الشائعة مثل القهوة، الكحول، الأطعمة الحارة والحمضية، الشوكولاتة والنعناع، إضافة إلى الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم مباشرة، واتباع نظام غذائي منخفض الحموضة.

كما قد تساعد بعض العلاجات الحديثة، مثل معلّقات ألجينات الصوديوم، في تكوين حاجز واقٍ يمنع وصول الحمض إلى الحلق. ويشدد الأطباء على أن التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة مع أخصائي الجهاز الهضمي أو الأنف والأذن والحنجرة عنصران حاسمان لتجنّب المضاعفات وتحقيق تحسّن طويل الأمد.