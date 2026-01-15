في خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً في هيكلها القيادي، أعلنت شركة «ميتا» المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، تعيين دينا باول ماكورميك رئيسةً للشركة ونائبةً لرئيس مجلس الإدارة، في سابقة تُسجَّل لأول مرة منذ تأسيس الشركة الأمريكية العملاقة.

ويأتي استحداث منصب «رئيس الشركة» ضمن إعادة تنظيم هرم القيادة داخل «ميتا»، إذ لم يكن هذا المنصب قائماً من قبل، لتصبح باول أول من يتولاه، بينما يواصل المؤسس مارك زوكربيرغ مهامه رئيساً تنفيذياً ورئيساً لمجلس الإدارة.

دينا باول وزوجها السيناتور الجمهوري ديف ماكورميك.

ترحيب سياسي ودعم من زوكربيرغ

وحظي التعيين بتفاعل سياسي لافت، إذ هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دينا باول عبر منصة «تروث سوشيال»، واصفاً الخطوة بأنها «اختيار موفق»، ومشيداً بخبرتها وأدائها خلال فترة عملها في إدارته.

من جهته، أكد مارك زوكربيرغ أن باول تمتلك خبرة عميقة في التمويل العالمي، إلى جانب شبكة علاقات دولية واسعة، ما يؤهلها للعب دور محوري في توسيع الشراكات السيادية مع الحكومات، ودعم استثمارات «ميتا» المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تلقت باول تهنئة خاصة من زوجها، السيناتور الجمهوري ديف ماكورميك، الذي فاز بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا في انتخابات عام 2024.

«ميتا» بالأرقام

وتُعد «ميتا» من أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويقترب عدد مستخدمي تطبيقاتها من أربعة مليارات مستخدم نشط شهرياً، فيما تجاوزت إيراداتها 164.5 مليار دولار خلال عام 2024، ويعمل لديها نحو 74 ألف موظف في عشرات الدول.

دينا باول والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إحدى مباريات الملاكمة 2025 في بنسلفانيا.

جذور مصرية ومسيرة استثنائية

دينا باول، التي كان اسمها قبل الزواج دينا حبيب، مصرية الأصل، وُلدت في القاهرة عام 1973، قبل أن تهاجر مع أسرتها إلى الولايات المتحدة عام 1977 وهي في الرابعة من عمرها، حيث استقرت العائلة في مدينة دالاس بولاية تكساس.

نشأت باول في أسرة متواضعة؛ فوالدها كان يعمل سائق حافلة، فيما أدارت والدتها معه متجر بقالة. وهناك بدأت دينا مسيرتها التعليمية، قبل أن تحصل لاحقاً على درجة البكالوريوس من جامعة تكساس في أوستن.

من السياسة إلى البيت الأبيض

بدأت باول حياتها المهنية في العمل السياسي بولاية تكساس، حيث التحقت ببرنامج تدريبي في مكتب السيناتورة الجمهورية كاي بيلي هاتشيسون. وفي عام 2003، انضمت إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، لتصبح أصغر مساعد رئاسي في البيت الأبيض بعمر 29 عاماً.

وشغلت لاحقاً مناصب بارزة في وزارة الخارجية الأمريكية، من بينها مساعدة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس للشؤون التعليمية والثقافية، ثم نائب وكيل وزارة الشؤون العامة والدبلوماسية العامة عام 2005، وقد وصفتها رايس لاحقاً بأنها «واحدة من أكفأ الشخصيات» التي عملت معها.

علاقة قوية تربط دينا باول بابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترمب.

نجاح في عالم المال والأعمال

في عام 2007، انتقلت باول إلى القطاع المالي بانضمامها إلى مؤسسة «غولدمان ساكس»، حيث تدرجت في المناصب حتى تولت رئاسة قسم الاستثمار الاجتماعي عام 2010.

وأشرفت خلال تلك الفترة على برامج استثمارية وخيرية بمليارات الدولارات، شملت مبادرات للإسكان وتنمية المجتمعات، إضافة إلى برامج عالمية لتمكين النساء، من أبرزها مبادرتا «10 آلاف امرأة» و«مليون امرأة سوداء»، اللتان كان لهما أثر واسع على رائدات الأعمال حول العالم.

كما شغلت لاحقاً منصب رئيس قسم خدمات العملاء العالمية في بنك الاستثمار BDT & MSD Partners، إلى جانب عضويتها في مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركة «إكسون موبيل».

العودة إلى السياسة في عهد ترمب

في يناير 2017، عيّنتها إدارة الرئيس دونالد ترمب مستشارة للمبادرات والنمو الاقتصادي، قبل أن تتولى لاحقاً منصب نائب مستشار الأمن القومي.

وقالت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) آنذاك إن باول كانت من المقربين لابنة الرئيس إيفانكا ترمب، وأسهمت في دعم مبادرات تتعلق بقضايا المرأة، مثل المساواة في الأجور وإجازات رعاية الأسرة مدفوعة الأجر. كما وصفتها شبكة «سي إن إن» بأنها حلقة الوصل بين إدارة ترمب والنساء في القضايا الاجتماعية الحساسة.

وفي ديسمبر 2017، أعلن البيت الأبيض عزم باول الاستقالة مطلع عام 2018، بعد أقل من عام على توليها المنصب، وذلك عقب الجدل الذي أثاره قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، رغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن قرار الاستقالة كان مخططاً له مسبقاً.