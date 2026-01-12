انهيارات ثلجية تقتل متزلجين في جبال الألب الفرنسية

شهدت منطقة سافوا في جنوب شرق فرنسا (السبت)، مأساة دامية بعد وقوع انهيارين ثلجيين منفصلين أسفرا عن مقتل ثلاثة متزلجين كانوا يمارسون التزلج خارج المنحدرات المخصصة، في وقت كانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد رفعت مستوى خطر الانهيارات إلى المستوى 4 من 5 في معظم جبال الألب لعطلة نهاية الأسبوع.

ووقع الانهيار عصراً في منتجع التزلج أريس بيوفورت حيث أودى بحياة متزلج رجل، بينما أصيب المتزلج الثاني الذي كان معه إصابات خطيرة في الرأس، وتم إنقاذ الجريح بفضل وجود متزلج مسار كان يقوم بدورية في المنطقة، سمع صرخات الضحية الذي كان رأسه فقط خارج الثلج بعد أن لاحظ كسر الصفيحة الثلجية، فأسرع للإنقاذ.

وبعد حوالى 60 كم فقط، في منتجع آخر أودى انهيار ثلجي آخر بحياة متزلجين فرنسيين، حيث دفنا تحت 2.5 متر من الثلج، ولم يكونا مزودين بكاشفات ضحايا الانهيار، وتم تحديد موقعهما فقط عبر هاتفيهما المحمولين.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الإنقاذ اضطروا إلى تفتيش المنطقة (10×15 متر) بمسبارات، لكن الضحيتين كانتا في حالة توقف قلبي تنفسي ولم يتم إنعاشهما رغم تدخل طبيب في الفريق.

ووقعت الانهيارات في قطاعات خارج المنحدرات المُدارة، حيث يرتفع الخطر بشكل كبير حتى لو كان التقييم العام «معتدلاً» في بعض الأحيان، لأن مرور متزلج واحد قد يكفي لإطلاق صفيحة ثلجية كبيرة.

من جانبها شددت السلطات الفرنسية بما في ذلك الدرك الجبلي على ضرورة التجهيز المناسب قبل رحلات التزلج والالتزام بالتحذيرات، خصوصاً مع الثلوج الجديدة التي تجعل الغطاء الثلجي غير مستقر.