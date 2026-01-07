في واقعة هزّت لوس أنجلوس، أظهر مقطع فيديو لحظة مواجهة غير اعتيادية بين الشرطة ومسلح جريء أطلق النار على طائرة هليكوبتر في وضح النهار، قبل أن يقف كلب شرطة شجاع في وجهه، ويحوّل المواجهة إلى نهاية مثيرة لا تُنسى.

تصدٍّ بطولي من كلب الشرطة



وفي تطور مثير، أظهر الفيديو لحظة تدخل كلب الشرطة، الذي قفز على المسلح بعد أن صوب بندقيته نحو الطائرة، وتمكن من إجباره على تسليم نفسه، منهياً مواجهة استمرت نحو أربع ساعات مع رجال الشرطة.

إصابة ومعاملة قانونية



نُقل المشتبه به إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج نتيجة عضة الكلب، قبل أن يتم توقيفه رسمياً بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل على ضابط شرطة.