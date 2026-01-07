أنهت السلطات البريطانية رحلة هروب دولية استمرت 14 عاماً بإيداع دنكان هيرد السجن فور تسليمه من الولايات المتحدة الأمريكية. وأصدرت محكمة «بول» الجزئية حكماً بحبسه لمدة 20 أسبوعاً، بعد إدانته بالبقاء هارباً بشكل غير قانوني منذ 2012، عقب اختفائه بعد استدعائه لخرق شروط الإفراج المشروط في قضية اختلاس كبرى.

جذور القضية



تعود القضية إلى 2010، حين حُكم على هيرد بالسجن بتهمة الاستيلاء على 70 ألف جنيه إسترليني من ضحايا متعدّدين، عبر إيهامهم بالاستثمار في عقارات وأراضٍ ودول أخرى، وبيع يخوت وهمية. ومن أبرز ضحاياه وسيط يخوت مسن وعائلة من نورفولك دفعوا 21 ألف جنيه إسترليني بعد وعده الكاذب بتمويل مشروع تطوير عقاري ضخم.

عملية القبض والتسليم



أكدت شرطة دورست أن القبض على هيرد في الولايات المتحدة وتسليمه عبر مطار هيثرو جاء بعد جهود مكثفة لتحديد مكانه، مشددة على أن القضية تُرسل رسالة واضحة: العدالة ستلاحق الفارين مهما طال الزمن.

مسيرة هروب طويلة



يُذكر أن دنكان هيرد اعتاد الفرار منذ بدايات نشاطه الإجرامي، إذ هرب سابقاً إلى فرنسا قبل القبض عليه، واستمر في التنقل بين القارات لأكثر من عقد من الزمن قبل أن يسقط أخيراً.