أصدرت محكمة بريطانية حكماً بتغريم رجل يبلغ من العمر 65 عاماً، بعد أن انتحل صفة أميرال في البحرية الملكية وظهر مرتدياً زياً عسكرياً رسمياً خلال فعالية لإحياء يوم الذكرى في شمال ويلز، في مشهد لفت انتباه أحد المحاربين القدامى وأثار شكوكه.

محاولة تبرير فاشلة



وعند سؤاله عن رتبته العسكرية، حاول الرجل المراوغة وتقديم إجابات غير واضحة، قبل أن يتبيّن لاحقاً أن صفته العسكرية مزورة بالكامل ولا تستند إلى أي سجل رسمي في القوات المسلحة.

حقيقة الأوسمة



وكشفت التحقيقات أن المتهم، ويدعى كارلي، وهو مدرس تاريخ سابق، كان قد حصل على الزي العسكري بشكل قانوني خلال دراسته في كلية عسكرية، إلا أنه عمد لاحقاً، وبمساعدة خياط، إلى إضافة عدد كبير من الأوسمة والنياشين غير المستحقة، من بينها وسام الخدمة المتميزة، فضلاً عن ميداليات قام بشرائها عبر الإنترنت.

اعتراف وعقوبة



وألقت الشرطة القبض عليه في منزله، حيث أقر بجميع الوقائع المنسوبة إليه. وقررت المحكمة تغريمه مبلغ 500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 677 دولاراً أمريكياً، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول استغلال الرموز العسكرية والتلاعب بتاريخها.