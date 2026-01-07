شهدت المحكمة العليا في ولاية أريزونا حالة استنفار أمني غير مسبوقة، عقب العثور على طرد مفخخ داخل غرفة البريد، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار فوري بإخلاء المبنى وعدد من المنشآت الحكومية المجاورة.

تفاصيل الطرد المشبوه



وأعلنت إدارة السلامة العامة في أريزونا أن الطرد عُثر عليه قرابة الساعة الثامنة صباح الإثنين، وكان يحتوي على عدة قوارير. وأظهرت الفحوصات الأولية أن اثنتين منها تضمّان مادة متفجرة محلية الصنع، دون تحديد طبيعتها بدقة.

إخلاء احترازي واسع



وبناءً على التهديد المحتمل، تم إخلاء مباني محاكم ولاية أريزونا، ووزارة التربية، ومكتب النائب العام، ودائرة الإدارة، كإجراء وقائي لضمان سلامة الموظفين والمراجعين.

تعليق العمل وإغلاق المبنى



وفي وقت اكتشاف الطرد، لم تكن المحكمة العليا في جلسة انعقاد، إلا أن المبنى ظل مغلقاً لساعات طويلة، ريثما نفذت الأجهزة الأمنية عمليات تمشيط وتفتيش شاملة.

تفكيك ونقل آمن



وذكرت التقارير أن فرقاً مختصة واصلت عملها حتى ساعات متأخرة من بعد الظهر، حيث تولّى فني متخصص إخراج العبوة المتفجرة ووضعها داخل وحدة احتواء مخصصة، قبل نقلها عبر موكب أمني إلى موقع آمن لتفجيرها والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

شهادة من داخل المحكمة



من جانبه، قال مدير الاتصالات في المحكمة العليا بولاية أريزونا، ألبرتو رودريغيز، إن قرار الإخلاء كان مفاجئاً للعديد من الموظفين، مشيراً إلى أنهم التزموا بالتعليمات دون معرفة تفاصيل كافية عن طبيعة التهديد. وأضاف أن وصول مثل هذه الحوادث إلى مكان العمل يثير القلق، خصوصاً عندما يقع داخل مؤسسة قضائية رفيعة المستوى.

تحقيقات مستمرة



ولم تكشف السلطات حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن إرسال الطرد أو مدى قدرته الفعلية على الانفجار، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وقوع أي إصابات، واستمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.