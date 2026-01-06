ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر مدينة تيبار شمال غرب تونس.

وأضاف بيان للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم، أن سكان المنطقة شعروا بالزلزال، دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.