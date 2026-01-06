ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر مدينة تيبار شمال غرب تونس.
وأضاف بيان للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم، أن سكان المنطقة شعروا بالزلزال، دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.
An earthquake with a magnitude of 4.3 on the Richter scale struck the city of Tebourba, northwest of Tunisia.
A statement from the National Institute of Meteorology in Tunisia today indicated that residents of the area felt the earthquake, but no reports of human or material damage have been received so far.