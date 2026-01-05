أثار لص ألباني رُحِّل مرتين من بريطانيا موجة غضب، بعد ظهوره وهو يحتفل في أحد أفخم النوادي الليلية بمنطقة مايفير، عقب تسلله مجدداً إلى البلاد.

حياة بلا خوف

المجرم دوريان بوكا (31 عاماً) ظهر في نادٍ داخل قسم كبار الشخصيات، غير مكترث بسجله الجنائي أو بقرارات الترحيل السابقة.

ترحيل متكرر

بوكا سُجن ورُحِّل مرتين بسبب سلسلة سرقات، لكنه نجح في العودة كل مرة، مستغلاً الثغرات القانونية، قبل أن يتقدم بطلب لجوء يمنع ترحيله مؤقتاً.

استعراض صادم

ورغم ملاحقته قضائياً، لا يُخفي بوكا نفسه، بل يتباهى على «إنستغرام» و«تيك توك» بسيارات فاخرة وساعات باهظة، في مشاهد وُصفت بأنها استفزاز مباشر للقانون والرأي العام.

«الداخلية» ترد

وزارة الداخلية البريطانية أقرت بعدم قدرتها على ترحيله حالياً إلى حين البت في طلب اللجوء، مؤكدة في الوقت نفسه أن المجرمين الأجانب سيبقون تحت الملاحقة ولن يفلتوا من المحاسبة.