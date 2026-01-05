لقي 26 شخصاً مصرعهم، وفقد 14 آخرون، بعد انقلاب قارب كان يقل مزارعين وصيادين في شمال شرق نيجيريا، وفقاً لما أفادت به أجهزة الطوارئ أمس (الأحد).

وأوضحت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية يوبي، أن الحادث وقع ليل السبت عندما انقلب قارب تقليدي كان في رحلة من ولاية جيغاوا إلى ولاية يوبي.

وقال المدير التنفيذي للوكالة، محمد غوجي: «تمكّن المتطوعون وفرق الإنقاذ من انتشال 26 جثة». وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن 13 شخصاً نجحوا في النجاة، بينما لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة فرق الأمن وفرق الاستجابة للطوارئ ومتطوعي المجتمع المحلي، في محاولة للعثور على المفقودين وانتشال المزيد من الجثث. وأشارت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية سيما إلى إرسال فرق دعم من بادي ونجورو للمساعدة في جهود الإنقاذ.

من جانبه، وصف حاكم ولاية يوبي، ماي مالا بوني، الحادث بأنه «خسارة فادحة لعائلات الضحايا وللمجتمع بأسره»، داعياً إلى تكثيف إجراءات السلامة على الطرق المائية.