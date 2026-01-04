هزّت جريمة مأساوية مدينة لاس فيغاس بعد أن أقدم شاب يبلغ من العمر 27 عامًا على ضرب والديه حتى الموت بمضرب بيسبول، قبل أن يتصل بالشرطة طالبًا منهم إطلاق النار عليه فور مشاهدته.

ووفقًا لتقارير محلية، بدأ كل شيء عندما اتصل أدريان بيلي بخدمة الطوارئ أمس (السبت) معترفًا بفعلته وقال إنه لم يعد قادرًا على التحمل، قبل أن يضيف في مكالمة لاحقة أنه يشكل تهديدًا لنفسه وللآخرين ويجب التعامل معه فورًا.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل الكائن في شارع نيو برونزويك، وجدت الأب روجر بيلي ميتًا في غرفة المعيشة، بينما نُقلت الأم كريستين بيلي إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة لاحقًا متأثرة بإصابتها البالغة في الرأس.

وأشارت الشكوى الجنائية إلى أن أدريان استخدم مضرب بيسبول لتنفيذ الجريمة، وتم احتجازه في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، ووجهت له تهمتان بالقتل باستخدام سلاح قاتل.

وكان الأب روجر بيلي شخصية محترمة في المجتمع المحلي، حيث خدم لأكثر من 32 عامًا وكان عضوًا بارزًا في مجلس Grand Canyon Synod بين عامي 2019 و2025، ووصفه السكان بأنه قائد ملتزم وهادئ. أما الأم كريستين بيلي فكانت ناشطة في برامج الأطفال وكنيسة المجتمع المحلي، وأعربت جارة الأسرة فيرجينيا زيمرمان عن صدمتها: «عرفتهم منذ سنوات طويلة.. وما حدث يفطر القلب».

وتواصل الشرطة تحقيقاتها، وطالبت أي شخص لديه معلومات إضافية عن الواقعة بالتواصل مع قسم جرائم القتل لتعزيز التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.