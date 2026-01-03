تحولت شقة سكنية في هونغ كونغ إلى موقع كارثة بعد اندلاع حريق مروع تسبب فيه شاحن هاتف محمول، أدى إلى إصابة 4 أشخاص ونفوق قطة، وسط صدمة سكان المجمع السكني.

وقالت الشرطة المحلية إن الحريق اندلع نحو الساعة الـ11:15 مساءً في شقة بمبنى فو ييو هاوس ضمن مجمع لاي ييو السكني في منطقة كواي تشونغ، فيما هرعت فرق الإطفاء بسرعة للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى الشقق المجاورة.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن المصابين هم رجلان وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 42 و75 عامًا، نُقلوا إلى مستشفى برينسس مارغريت لتلقي العلاج. 3 منهم عانوا من مضاعفات ناجمة عن استنشاق الدخان، بينما أصيبت سيدة تبلغ 69 عامًا بحروق في ساقها أثناء محاولتها مواجهة النيران.

وأسفر الحريق أيضًا عن نفوق قطة الضحية، بعد أن اندلعت النيران في الهاتف أثناء الشحن، واضطرت المالكة لمغادرة الشقة طلبًا للمساعدة. وأكدت التحقيقات الأولية أن السبب تماس كهربائي في الشاحن، مع استبعاد أي شبهة جنائية أو عمل متعمد.

وبسبب الحريق، جرى إخلاء نحو 150 من سكان المبنى مؤقتًا كإجراء احترازي، قبل السماح لهم بالعودة تدريجيًا بعد التأكد من سلامة الموقع وعدم وجود مخاطر إضافية.