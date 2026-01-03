تفاجأت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم خلال أول مؤتمر صحفي لها في العام الجديد، حين دوت صفارات الإنذار بشكل مفاجئ، مع اهتزاز الأرض تحت قدميها، ما أثار حالة من الرعب بين الصحفيين والجمهور.

وبهدوء، بادرت شينباوم بإخلاء القاعة برفقة الصحفيين قبل استئناف المؤتمر بعد دقائق، مؤكدة عبر منصة «إكس» أنها تواصلت مع حاكم ولاية جيريرو، ولم تُسجل أي تقارير فورية عن أضرار جسيمة في الولاية أو العاصمة مكسيكو سيتي.

وأعلنت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية أن زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة قريبة من ساحل المحيط الهادئ في ولاية جيريرو، على عمق 35 كيلومتراً، فيما سجلت «هيئة رصد الزلازل» في المكسيك 420 هزة ارتدادية حتى ظهر أمس (الجمعة) كان أقواها بقوة 4.7 درجة.

وأسفر الزلزال عن انهيارات أرضية على طرق سريعة، وتسريبات غاز، وتضرر منازل ومبانٍ عامة ومستشفيات في الولاية. كما أظهرت مقاطع مصورة اهتزاز مبانٍ شاهقة وتشققات في منازل وسقوط إشارة مرور في مكسيكو سيتي، بينما لم تُسجل أضرار جسيمة.

وأفادت «هيئة الطيران المدني» بتعرض مطاريْ مكسيكو سيتي وأكابولكو الدوليين لأضرار طفيفة لم تؤثر على سير العمليات، في حين لقي رجل يبلغ من العمر 67 عاماً مصرعه أثناء نزوله الدرج لإخلاء شقته في العاصمة.