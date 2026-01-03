في مشهد أشبه بالخيال، أذهلت المربية ماركي سميث الجميع بوضعها طفلاً عملاقاً في مستشفى أرلينغتون بولاية تكساس، ليصل وزنه إلى 6 كيلوغرامات تقريبًا، أي ضعف متوسط المواليد الطبيعي، وتتحول اللحظة إلى حديث الأطباء والزوار على حد سواء.

وُلد الطفل كانيون عبر ولادة قيصرية، مخلفًا حالة من الدهشة لم تشهدها غرفة الولادة منذ سنوات، حتى أن بعض الأطباء وصفوه بأنه «طفل في الثالثة من عمره بحجم لا يصدق».

علمياً، تصنف الحالة ضمن «العملقة الجنينية»، حيث يتجاوز وزن المواليد الأربعة كيلوغرامات، ويشير الخبراء إلى أن العوامل الجينية والصحية للوالدين، مثل السكري أو السمنة، قد تفسر هذا الحجم الاستثنائي.

لم تكن رحلة الحمل سهلة على ماركي سميث، التي تعمل كمربية كلاب، إذ واجهت تحديات شخصية كبيرة شملت فقدان والدتها وانفصالها عن شريكها، لكنها استمرت في عملها حتى الأسبوع الأخير من الحمل، مؤمنة بأن طفلها سيكون «مقاتلاً قوياً»، دون أن تتوقع أنه سيولد بهذا الحجم المذهل.

وبعد خروج كانيون من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة وتأكيد سلامته، أصبح حديث المستشفى ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت عليه شقيقته الكبرى لقب «ليتل ويست»، في إشارة إلى الطبيعة والغرب الأمريكي.

وتختتم الأم حديثها بسعادة: «نحن فخورون بطفلنا العملاق، ونريد أن يراه العالم.. معجزة صغيرة؟ أو كبيرة فعلاً».