اندلع حريق صناعي ضخم في أحد مصانع الأرضيات الخشبية والأثاث بمدينة سيدني الأسترالية، ما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود في سماء منطقة غرينيكر، جنوب غرب المدينة، وسط استنفار واسع لقوات الطوارئ.

وأفادت السلطات بأن الحريق شبّ في مصنع يقع بشارع بيريسفورد، حيث تلقت فرق الإطفاء البلاغات الأولى قرابة الثالثة من بعد ظهر أمس (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي. وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز أن نحو 50 رجل إطفاء يشاركون في عمليات السيطرة على النيران التي وُصفت بأنها «اشتدت بقوة»، مع توقعات باستمرار جهود الإخماد لفترة طويلة.

وتركزت الأولوية الرئيسية لفرق الإطفاء على منع امتداد ألسنة اللهب إلى الممتلكات والمنشآت المجاورة، في ظل طبيعة المواد القابلة للاشتعال داخل المصنع.

وفي السياق نفسه، فرضت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز طوقاً أمنياً حول موقع الحريق، ودعت السكان والمواطنين إلى تجنب الاقتراب من المنطقة حفاظاً على سلامتهم.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة حتى الآن، فيما تواجدت فرق الإسعاف في مكان الحادث كإجراء احترازي. وأكدت الجهات المختصة عدم تسجيل أي إصابات بشرية حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مع استمرار المتابعة وتقييم الموقف ميدانياً.