أعلنت دراسة طبية حديثة، أن أداء الذكاء الاصطناعي في تشخيص سرطان الكلى قد تفوق على الطرق التقليدية المتّبعة في التحليل والتشخيص السريري، محققاً نتائج أسرع وأكثر دقة في تحديد الحالة المرضية، وفق ما أفاد موقع 24 بنقل تفاصيل البحث.

ووفق الدراسة، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على تحليل صور وفحوصات طبية معقدة تطوّرت لتتفوق في سرعة ودقة التشخيص مقارنةً بالخبرات البشرية التقليدية، ما يمكّن الأطباء من اكتشاف أورام الكلى في مراحل مبكرة بشكل أكثر فعالية. واعتمد الباحثون على بيانات ضخمة من سجلات مرضى ومئات آلاف الصور الشعاعية، ما عزّز قدرة النظام الرقمي على التعرّف على الأنماط الدقيقة التي قد تُغفلها العين البشرية.

وأوضح الفريق البحثي، أن الأداء المتفوق لذكاء الآلة لا يلغي دور الخبرة الطبية، لكنه يوفّر أداة دعم قوية تساعد في تقليل وقت التشخيص وتحديد العلاج المناسب بسرعة أعلى، ويُعد ذلك طفرة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب، خصوصاً في الأمراض التي تتطلّب دقة حساسة في التحديد والمعالجة. ويُعد سرطان الكلى من أنواع السرطان التي قد يكون تشخيصها معقداً بسبب تشابه الأنسجة مع حالات غير سرطانية، لكن الذكاء الاصطناعي استطاع - عبر تحليله السريع لمجموعة ضخمة من البيانات - تمييز المؤشرات المرضية بدقة عالية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتطبيقات الطب التنبؤي والتشخيص المبكر، ويسهم في رفع معدلات الشفاء وتقليل المضاعفات.