طور علماء من جامعات مرموقة مثل هارفارد وأكسفورد اختبار دم بسيط يمكنه التنبؤ بمن هم الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة من اعتلال عضلة القلب الضخامي (HCM) وهو أكثر أمراض القلب الوراثية شيوعاً في العالم، إذ يصيب ملايين الأشخاص.

ما هو اعتلال عضلة القلب الضخامي؟

ويؤدي هذا المرض إلى تضخم جدران عضلة القلب بسبب تغيرات جينية تنتقل عادة عبر العائلات، كما أن بعض المصابين لا يعانون من أعراض واضحة، بينما يواجه آخرون مضاعفات خطيرة مثل فشل القلب، اضطراب نظم القلب، أو حتى توقف القلب المفاجئ. التحدي الرئيسي هو عدم وجود علاج شافٍ، وعدم القدرة على تحديد المرضى الأكثر خطراً مسبقاً.

وفي دراسة رائدة شملت 700 مريض باعتلال عضلة القلب الضخامي HCM، قاس الفريق العلمي مستويات بروتين يُدعى N-terminal Pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) في الدم، يفرز القلب هذا البروتين أثناء عمله الطبيعي، لكن ارتفاع مستوياته يشير إلى إجهاد زائد على القلب.

اختبار دم مُذهل

وأظهرت النتائج أن المرضى ذوي المستويات الأعلى من هذا البروتين يعانون من تدفق دم أضعف، ندبات أكثر في القلب، وتغيرات قد تؤدي إلى الرجفان الأذيني أو فشل القلب، وهكذا، يمكن لاختبار الدم هذا تحديد المرضى الأكثر خطراً، مما يتيح مراقبتهم عن كثب أو تقديم علاجات منقذة للحياة في الوقت المناسب.

الاختبار وتعزيز فهم المرض

من جانبها، قالت قائدة الدراسة ومديرة مركز علم الوراثة القلبية الوعائية في كلية الطب بجامعة هارفارد البروفيسورة كارولين هو: «سيساعد هذا الاختبار في توجيه العلاجات المناسبة للمرضى المناسبين في الوقت المناسب». وأضافت أن الدراسات المستمرة على المؤشرات الحيوية في الدم ستعزز فهم المرض، مما يتيح في المستقبل اختباراً يميز بين المخاطر العالية والمنخفضة، ليتلقى الأكثر خطراً العلاجات المنقذة، بينما يتجنب الآخرون العلاجات غير الضرورية.

الاختبار يفتح أبواباً لطرق علاج جديدة

كما أشاد المدير العلمي والطبي في مؤسسة القلب البريطانية التي مولت البحث البروفيسور بريان ويليامز، بالاختراق قائلاً إنه «قد يفيد المرضى حول العالم»، إذ يساعد في التنبؤ بوظيفة القلب ومخاطر المضاعفات، وقد يفتح أبواباً لطرق علاج جديدة.

خطوة ثورية

وأشار إلى أن اعتلال عضلة القلب الضخامي يُعد حالة تؤدي إلى تضخم الجدار الفاصل بين البطينين، مما يعيق تدفق الدم، مؤكداً أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة ثورية نحو رعاية أفضل لملايين المصابين بهذا المرض الوراثي الشائع.