بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد، تكشف «نيويورك تايمز» أسرارًا صادمة عن مخططات سرية لجنرالات الأسد السابقين للسيطرة على سورية مرة أخرى، بينما يعيش قادة النظام وعائلتهم حياة فارهة في منفى روسي دون أي مساءلة.

«جيش الظل» يُحضَّر في الخفاء

رسائل مسربة تكشف أن سهيل الحسن «النمر» وكمال الحسن يبنيان شبكة سرية من آلاف المقاتلين العلويين، مزوّدين بالمال والأسلحة.

أكثر من 168 ألف مقاتل تم حصرهم، مع رواتب شهرية تصل إلى 1000 دولار.

تعاون مع رامي مخلوف لتأمين التمويل، وبدأوا بالتنسيق مع ميليشيات إقليمية.

خططهم العسكرية والسياسية تُظهر استعدادًا للعودة إلى الساحل السوري وفرض السيطرة على مناطق إستراتيجية.

رفاهية وحياة مليارديرية للمسؤولين السابقين

في المقابل، يعيش كبار مسؤولي الأسد السابقين حياة باهظة في موسكو وغيرها:

شقق فندقية فاخرة بـ13 ألف دولار أسبوعيًا.

فيلات ضخمة، كما يخضعون لحراسة مشددة، بينما يحتفلون بأعياد الميلاد على اليخوت الفارهة.

ماهر الأسد وابنته زين شوهدا في احتفالات باذخة، بينما يتمتع مساعدوهم السابقون بحياة مرفهة.

مؤسسات وهمية وغطاء سياسي للسيطرة

يتخذ كمال الحسن مسارًا سياسيًا عبر «مؤسسة تنمية غرب سوريا» من بيروت:

محاولة الضغط على واشنطن لإنشاء مناطق شبه مستقلة للعلويين.

التعاقد مع شركات ضغط سياسية في الولايات المتحدة بملايين الدولارات.

تهديد دبلوماسي أكبر من أي تحرك عسكري محتمل.

تآمر على الحكومة السورية الجديدة

هذه الشبكات تكشف أن نفوذ النظام السابق لم ينته، وأن أي تهاون من الحكومة الجديدة قد يفتح الباب أمام: