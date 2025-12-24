حذّر طبيب أطفال متخصص من إعطاء الشاي أو القهوة للأطفال، مؤكداً أن هذه العادة الشائعة تحمل آثاراً صحية سلبية تطال الجهاز العصبي والنمو الجسدي والنفسي، وفق ما نشره موقع Times of India، نقلاً عن تصريحات طبية موثوقة.

وأوضح الطبيب الدكتور سيد مجاهد حسين، أن الكافيين الموجود في الشاي والقهوة يؤدي إلى فرط تحفيز دماغ الطفل، ما ينعكس في صورة قلق، أرق، ضعف تركيز، واضطراب في السلوك، خصوصاً أن الجهاز العصبي للأطفال لا يزال في طور النمو. وأشار إلى أن الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، توصي بتجنب الكافيين تماماً لمن هم دون سن 12 عاماً، لعدم وجود جرعة آمنة مثبتة علمياً لهذه الفئة العمرية. وبيّن، أن الكافيين، حتى بكميات قليلة، يخلّ بأنماط النوم لدى الأطفال، ما يؤثر سلباً على النمو البدني، تقوية المناعة، والاستقرار العاطفي. وأظهرت دراسات حديثة ارتباطاً مباشراً بين ارتفاع استهلاك الكافيين وقصر مدة النوم لدى الأطفال، وهو عامل حاسم في نمو الدماغ والقدرات الذهنية.

كما لفت إلى أن الشاي يحتوي على مركبات التانينات التي تعيق امتصاص الحديد في الجسم، ما قد يزيد خطر الإصابة بفقر الدم، خصوصاً لدى الأطفال الذين يعتمدون على نظام غذائي محدود التنوع. وأضاف، أن تعويد الطفل مبكراً على هذه المشروبات قد يخلق اعتماداً نفسياً على الكافيين يصعب كسره مع التقدم في العمر.

وحذّر الطبيب أيضاً من السعرات الحرارية الفارغة التي ترافق هذه المشروبات عند إضافة السكر أو الحليب، وما ينتج عنها من تسوس الأسنان وزيادة الوزن، مؤكداً أن التغذية الصحية في سنوات الطفولة الأولى تشكّل الأساس لصحة طويلة الأمد.