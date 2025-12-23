تتصاعد التكهنات حول الوضع المالي للأمير هاري وميغان ماركل، بعد تقارير كشفت تقليصاً حاداً في موظفي مؤسستهما الخيرية «أرتشويل»، ما أثار مخاوف من أن الزوجين يواجهان ضغوطاً مالية متزايدة قد تقودهما نحو شبح الإفلاس.

وبحسب صحيفة Page Six، لم يتبقَّ سوى موظفين اثنين فقط في المؤسسة بعد الاستغناء عن ثلاثة آخرين، أي ما يعادل نحو 60% من فريق العمل، ضمن مساعي واضحة لخفض النفقات قبل إعادة تسميتها إلى «أرتشويل فيلانثروبيز».

وأكدت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد أشهر من النقاشات حول مستقبل المؤسسة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الموارد المالية، إذ درس الزوجان خيارات صعبة تشمل إغلاق المؤسسة أو تسليم إدارتها لجهة خيرية أخرى لتغطية نفقاتها.

وفي محاولة لتهدئة الجدل، قال متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس إن «الفريق الأساسي لا يزال موجوداً»، مضيفاً أن إعادة الهيكلة شملت الاستغناء عن بعض الوظائف الإدارية المبتدئة فقط، إلا أن ذلك لم يبدد المخاوف حول الوضع المالي.

وتعزز الأرقام هذه المخاوف، إذ أظهرت البيانات أن نفقات «أرتشويل» بلغت 5.1 مليون دولار خلال عام 2024، بينها 913 ألف دولار رواتب، مع ارتفاع المصروفات بنسبة 54% مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت التبرعات والمنح من 5.3 مليون دولار في 2023 إلى 2.1 مليون دولار في 2024، ما يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الاستمرار دون خسائر.

وفي الوقت نفسه، يواصل الزوجان نشاطاتهما الإنتاجية عبر «أرتشويل برودكشنز» من خلال مشاريع مع نتفليكس وأعمال وثائقية، لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوات قد لا تكون كافية لتعويض التراجع المالي، ما يجعل سؤال الإفلاس مطروحاً بقوة في المرحلة القادمة.