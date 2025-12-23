كشفت تجربة علمية حديثة نتائج لافتة لمكملات غذائية في إبطاء نمو أورام سرطان الدماغ، ما فتح باباً جديداً للنقاش العلمي حول دور التغذية العلاجية مسانداً محتملاً للعلاجات التقليدية، وفقاً لما نقله موقع Medical Express، المتخصص في الأبحاث الطبية.

وبحسب التقرير، أجرى فريق من الباحثين تجربة معملية ركّزت على تأثير مركبات غذائية محددة في بيئة الورم الدماغي، وأظهرت النتائج، أن هذه المكملات ساهمت في تقليل نشاط الخلايا السرطانية وإضعاف قدرتها على التكاثر، خصوصاً في الأورام الشديدة العدوانية مثل الورم الأرومي الدبقي.

وأوضح الباحثون، أن آلية التأثير تعود إلى التلاعب بالأيض الخلوي للورم، إذ تعتمد خلايا سرطان الدماغ بشكل كبير على مسارات طاقة معينة، وعند تعطيل هذه المسارات عبر مركبات غذائية مدروسة، تصبح الخلايا أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستمرار.

وأكد التقرير، بحسب Medical Express، أن هذه النتائج لا تعني الاستغناء عن الجراحة أو العلاج الإشعاعي والكيميائي، لكنها تمثل مقاربة تكميلية قد تُحسّن الاستجابة العلاجية وتحدّ من تطور المرض عند دمجها ضمن بروتوكولات علاجية خاضعة للإشراف الطبي.

وشدد الباحثون على أن التجارب ما زالت في مراحلها قبل السريرية، وأن الانتقال إلى الاستخدام البشري يتطلب دراسات سريرية موسعة للتأكد من السلامة والجرعات المثلى، محذرين من الاعتماد الذاتي على المكملات دون استشارة طبية.