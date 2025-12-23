قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم، وارتفع في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%) ليصل إلى (4,467.66) دولار للأوقية، بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مستوى قياسياً آخر عند (4,469.52) دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.74%) إلى (4,502.30) دولار للأوقية.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.19%) لتصل إلى (‌69.15) دولار للأوقية، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند (69.44) دولار أمس الإثنين.

وزاد الذهب (70%) منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى (4,400) دولار لأول مرة أمس، فيما ارتفعت الفضة (140%) منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى (70) دولارًا في الجلسة ‍السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في ‌المعاملات الفورية (1.1%) إلى (2,143.70) دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاماً ونصف العام، بينما حقق البلاديوم مكاسب بنسبة (1.42%) ليصل إلى (1,784.30) دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات تقريباً.