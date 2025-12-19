يعاني كثيرون من التوتر وصعوبة النوم في الليل، ويعود السبب أحياناً إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول المعروف باسم «هرمون التوتر». هذا الهرمون الذي تفرزه الغدد الكظرية يساعد الجسم على مواجهة الضغوط اليومية، لكن زيادته بعد غروب الشمس تؤثر سلباً على النوم والصحة العامة.

ولحسن الحظ، يلعب النظام الغذائي دوراً أساسياً في تهدئة الجسم وموازنة هرمونات التوتر، وفق ما توضح أخصائية التغذية السريرية روتشي تشاودا. وتشير إلى أن تناول الأطعمة المناسبة مساء يساعد الجسم على الانتقال من حالة اليقظة والضغط النفسي إلى الاسترخاء الكامل، ما يعزز إنتاج هرمون الميلاتونين ويهيئ النوم العميق.

إليك أبرز الأطعمة والمشروبات المسائية التي تقلل الكورتيزول وتحسن النوم:

شاي البابونج: مشروب مهدئ يخفف التوتر ويجعل الجسم أكثر استعداداً للنوم.

اللوز والجوز: يحتويان على المغنيسيوم والدهون الصحية التي تهدئ العضلات والجهاز العصبي.

الكيوي والكرز: فواكه غنية بالميلاتونين الطبيعي ومضادات الأكسدة لتعزيز النوم العميق.

الشوفان وعصيدة الدخن: كربوهيدرات معقدة ترفع السيروتونين وتساعد على استقرار الهرمونات.

الحليب الدافئ والزبادي اليوناني: يحتويان على التربتوفان والكالسيوم لدعم الاسترخاء.

السبانخ والخضراوات الورقية: غنية بالمغنيسيوم الذي يقلل التوتر ويحافظ على توازن الجسم.

الموز: مصدر ممتاز للبوتاسيوم والمغنيسيوم لإرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب.

الشوكولاتة الداكنة: تناولها باعتدال يقلل الكورتيزول ويحفز إفراز الإندورفين لتحسين المزاج.

العدس والحمص: يمدان الجسم بالبروتين والمغنيسيوم وينظمان مستوى السكر وهرمونات التوتر.

ويكمن السر في الالتزام بهذه الخيارات الغذائية مساءً لأنه قادر على أن يكون أداة قوية للتحكم بالتوتر، وتعزيز الاسترخاء، وتحسين جودة النوم بشكل طبيعي، دون الحاجة لأدوية أو مكملات إضافية.