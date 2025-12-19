شهد حي نيلوفر في ولاية بورصة التركية أمس (الخميس) واقعة درامية كادت تتحول إلى كارثة، لكن يقظة مسنّة أنقذت 31 شخصًا قبل وقوع الانهيار. كانت المرأة تمارس نزهتها الصباحية حين لاحظت انزلاقًا واضحًا في جدار استنادي وممر مشاة خلف أحد المساجد، على مقربة من دورة تحفيظ القرآن التابعة له.

وبمجرد ملاحظتها للخطر، تواصلت المسنّة مع دار الإفتاء المحلية محذّرة من الوضع، وهو ما أدى إلى تحرك عاجل من فرق الشرطة، والإطفاء، والبلدية، وإغلاق الطريق أمام المرور، وإخلاء دار التحفيظ التي تضم 16 طفلًا بين 4 و6 سنوات، و15 امرأة من الكادر التعليمي، دون تسجيل أي إصابات. كما تم إغلاق المسجد أمام المصلين بعد صلاة الظهر، وتعليق الدراسة مؤقتًا.

بعد نحو 9 ساعات وخمس وأربعين دقيقة، انهار الجدار والممر بشكل مفاجئ، وسقطا على الحديقة الخلفية للمسجد وعلى مبنى دار التحفيظ، متسبّبين في أضرار مادية جسيمة، لكن دون خسائر بشرية، وذلك داخل المنطقة التي سبق حصرها وإخضاعها للإجراءات الاحترازية.

رئيس جمعية المسجد حامد كارا، أوضح أن الانهيار أضر بثلاثة أعمدة حاملة داخل المسجد وترك ثقوبًا في جدار دار التحفيظ، مؤكدًا أن بلاغ المسنّة أنقذ حياة المصلين والطلاب: «لولا تدخلها لما كنا على علم بموعد الانهيار، وبالتالي لما اتخذنا أي تدابير احترازية».

وتحوّلت الواقعة إلى حديث سكان الحي، الذين أثنوا على يقظة المرأة، معتبرين أن هذه اللحظة العفوية أنقذت عشرات الأرواح من مأساة محتملة.