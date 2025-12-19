كشفت معلومات طبية حديثة أن تصحيح قصر النظر لدى الأطفال باستخدام نظارات ذات درجة تصحيح كاملة ليس فقط آمناً، بل ضروري لتطور بصري صحي وسليم، مخالفاً للاعتقاد الشائع بأن النظارات القوية قد «تعطل» عمل العين.

توضيح لمفهوم التكيف البصري

يعود هذا الاعتقاد الخاطئ إلى سوء فهم لمفهوم «عمل العين»، والذي يشير في الواقع إلى قدرة العين على التكيف، أي تغيير تركيزها بين الأجسام البعيدة والقريبة. ويتحقق تدريب هذا التكيف بشكل فعال عند استخدام تصحيح بصري كامل، لأن ذلك يضمن إسقاط صورة الأشياء البعيدة بدقة على مركز الشبكية، مما يدعم تطور الجهاز البصري.

رؤية ضبابية تفاقم قصر النظر

عدم استخدام درجة التصحيح الكاملة يؤدي إلى استمرار الرؤية الضبابية، ما يشكل ضغطاً دائماً على الجهاز البصري للطفل. وتظهر نتائج هذا الإجهاد في شكل صداع مزمن، تعب بصري، وانخفاض في الأداء الدراسي، وربما تسارع تطور قصر النظر مع مرور الوقت.

أهمية التركيز على الشبكية

يشدد التوجه العلمي الحديث على ضرورة أن يقع تركيز الصورة بدقة على مركز الشبكية، وليس أمامها، لتحقيق رؤية واضحة. ويعمل الجهاز البصري بكفاءة عندما يُمنح الطفل القدرة على التنقل البصري بين المسافات المختلفة باستخدام تصحيح مناسب، إلى جانب أهمية قضاء وقت كاف في الهواء الطلق لدعم التوازن البصري الطبيعي.

التوصيات الطبية تدعم التصحيح الكامل

تؤكد المعايير السريرية المعتمدة في بعض الدول، مثل البروتوكول العلاجي الروسي، على ضرورة وصف درجة تصحيح تحقق أعلى حدة بصرية ممكنة (1.0 أو 100%) للأطفال المصابين بقصر النظر، لضمان تطور سليم للجهاز البصري والتحكم في تطور الحالة.