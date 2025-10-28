حلوى الزعيم التيموري تخطف الأضواء في قمة آسيان

في مشهد خرج عن المألوف في عالم السياسة الجاد، خطف رئيس وزراء تيمور الشرقية كاي رالا شانانا غوسماو الأنظار خلال قمة رابطة دول الآسيان الـ47 في كوالالمبور، بعدما قرر إدخال لمسته الخاصة على الدبلوماسية عبر توزيع قطع من الحلوى على الصحفيين الحاضرين لتغطية الحدث.

وبينما كانت القمة تقترب من نهايتها، اقترب الزعيم البالغ من العمر 79 عاماً من مجموعة الصحفيين في قاعة المؤتمرات، وأخرج حفنة من الحلوى من جيبه مبتسماً وهو يوزعها بنفسه على المراسلين الذين التفّوا حوله في أجواء طغى عليها المرح والعفوية.

ونقلت وسائل إعلام دولية أن غوسماو بدا وكأنه «سانتا كلوز الدبلوماسية»، يشارك الصحفيين لحظة ودّ غير متوقعة وسط جدول مزدحم باللقاءات الرسمية، قبل أن يمازح أحد المراسلين الذي سأله عن حصيلة الاجتماعات قائلاً: «يوم واحد فيه أربع أو خمس أو ست اجتماعات.. أشعر بالدوار!»

ولم تكن هذه المفاجأة الأولى من نوعها، إذ سبق لرئيس الوزراء أن كرّر اللفتة ذاتها في قمة آسيان السابقة في مايو الماضي، ما جعلها تقليداً طريفاً يربطه بالصحفيين الذين ينتظرون لقاءه بابتسامة.

ويُعرف غوسماو بأسلوبه الإنساني في التعامل مع الإعلام، إذ يجمع بين الظرف والبساطة والدبلوماسية المرنة، وهي صفات جعلته محبوباً داخل الأوساط الصحفية، ودفعت وسائل الإعلام العالمية لوصف تصرفه بأنه «رمز إنساني نادر في زمن السياسة الصلبة».