هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر تضرب شمال مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن رصد هزة أرضية وقعت مساء أمس (الإثنين)، في تمام الـ8:49 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأوضح المعهد أن الهزة بلغت قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر، وتم تحديد موقعها على بعد نحو 867 كيلومتراً شمال مدينة مرسى مطروح الساحلية، في منطقة بحرية بعيدة عن المناطق السكنية.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن المعهد، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التي تضم أكثر من 20 محطة متقدمة موزعة على أنحاء الجمهورية، تفاصيل الهزة بدقة عالية.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه راجح، في تصريحات صحفية، أن «الهزة وقعت في منطقة جيولوجية نشطة نسبياً في البحر المتوسط، ولم يشعر بها سكان المناطق المصرية بسبب بعد الموقع الجغرافي عن البر الرئيسي، ولا توجد أي مخاوف فورية من تكرار أو تصعيد، ونتابع النشاط الزلزالي بشكل مستمر».

وتأتي هذه الهزة في سياق سلسلة من النشاطات الزلزالية المتوسطة التي تشهدها المنطقة البحرية شمال غرب مصر خلال السنوات الأخيرة، التي ترتبط غالباً بحركة الصفائح التكتونية في حوض البحر المتوسط.

وأوضح خبراء في المعهد أن قوة الهزة على مقياس ريختر تجعلها متوسطة الشدة، وأن البعد الكبير عن السواحل يقلل من أي مخاطر محتملة مثل تسونامي أو اهتزازات أرضية محلية.

كما أكدت التقارير الأولية عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في المنشآت البحرية أو السياحية بمرسى مطروح، ولم يشعر السكان بأي حركة غير طبيعية.